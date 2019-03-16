Türkiye
Hatay'da iki araca çarpan tanker bahçeye devrildi
16 Mart 2019 Cumartesi 12:27 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 12:27
Hatay'ın Defne ilçesinde, yokuşta arızalanan belediyeye ait su tankeri, 2 araca çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine devrildi.
Ali D'nin kullandığı belediyeye ait su tankeri, Dursunlu Mahallesi'ndeki bir yokuşta arızalandı.
Sürücünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu hareket eden tanker, park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine devrildi.
Kazada, su tankeri ve 2 otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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