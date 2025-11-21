Hatay'da etiketsiz 2,3 ton süt ürünü imha edildi

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, bir soğuk hava deposunda mevzuata aykırı ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda depoyu inceleyen ekipler, satışa sunulmak üzere bekletilen ancak üzerinde herhangi bir etiket bulunmayan 2 ton yoğurt ile 300 kilogram peynir ele geçirdi.

Gıda güvenliğini tehdit ettiği ve kaynağı belli olmadığı gerekçesiyle el konulan ürünler, ekiplerin gözetiminde imha edildi.

İşletme yetkilileri hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.