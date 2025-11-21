Parçalı Bulutlu 14.1ºC Ankara
Türkiye
AA 21.11.2025 10:20

Hatay'da etiketsiz 2,3 ton süt ürünü imha edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir soğuk hava deposunda yapılan denetimde, etiketsiz olduğu belirlenen 2,3 ton süt ürünü imha edildi.

Hatay'da etiketsiz 2,3 ton süt ürünü imha edildi

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, bir soğuk hava deposunda mevzuata aykırı ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Hatay'da etiketsiz 2,3 ton süt ürünü imha edildi

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda depoyu inceleyen ekipler, satışa sunulmak üzere bekletilen ancak üzerinde herhangi bir etiket bulunmayan 2 ton yoğurt ile 300 kilogram peynir ele geçirdi.

Hatay'da etiketsiz 2,3 ton süt ürünü imha edildi

Gıda güvenliğini tehdit ettiği ve kaynağı belli olmadığı gerekçesiyle el konulan ürünler, ekiplerin gözetiminde imha edildi.

İşletme yetkilileri hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Hatay Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
