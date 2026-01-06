Duman 10.7ºC Ankara
AA 06.01.2026 12:23

Hatay'da elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hatay'da mevsim şartları sebebiyle oluşan aşırı yüklenme ve afet kaynaklı elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü aktardı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen elektrik kesintileri ve bu kesintiler konusunda kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Hatay'da yeni yılla birlikte özellikle gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşleri meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Mevsim normallerinin dışında gelişen bu durum bir yandan elektrik tüketimini rekor seviyelere yükseltirken diğer taraftan da elektrikli ısıtıcıların kullanıldığı bölgelerde şebekede aşırı yüklenmeye sebebiyet vermiştir. Elektrik şebekesindeki dengesiz yüklenmeler arızaları beraberinde getirirken, meydana gelen kesintilere müdahale etmek amacıyla farklı illerden 200'ün üzerinde personel 1 Ocak itibarıyla Hatay'a sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Trafo güç artırımı çalışmaları yapılıyor

Açıklamada, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde fırtına ve kardan dolayı 60 elektrik direğinin yıkıldığı ve teknik ekiplerin hızla gerekli onarımları yaptığı, söz konusu ilçelerde afet kaynaklı sorunun ortadan kaldırıldığı aktarıldı.

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde ise trafolarda aşırı yüklenmeler yaşandığı, yeni trafo tesisi ve trafo güç artırımı çalışmalarına ivedilikle başlandığı ifade edildi.

İlk etapta 6 yeni trafo tesisi, 16 trafo güç artırımı, 2 trafo bölge ayrımı çalışmasının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 yeni trafo tesisi, 5 trafo güç artımı ve 6 trafo bölge ayrımı da en kısa sürede neticelendirilecektir. Tüm bunlara ilaveten 14 yeni trafo tesisi, 8 trafo güç yükseltimi, 13 trafo bölge ayrımı bu hafta içinde yapılacaktır. Antakya ve Defne ilçelerinde yürütülen arıza-onarım çalışmaları 7 Ocak Çarşamba günü, Samandağ ilçesinde yürütülen çalışmalar ise 10 Ocak Cumartesi tamamlanacaktır. Bölgede TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen deprem konutlarında ve konteyner kentlerde elektrik kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmamıştır."

