Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da depremzede çocuklar için moral etkinliği
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremzede çocuklara yönelik moral etkinliği yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı psikososyal destek ekibi, Numuneevler Mahallesi'ndeki barınma merkezinde kalan ailelerin çocukları ile bir araya geldi.
Görevliler, çocuklarla müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.
Ekip üyesi gönüllü Ahmet Ünal, yaptığı açıklamada, depremden etkilenen çocuklara moral ve motivasyon olması için oyunlar oynadıklarını söyledi.
Gönüllü Şüheda Baloğlu da çocukların daha kaliteli vakit geçirmesi için geldiğini ifade etti.
Etiketler: Çocuk Etkinlikleri Deprem Hatay
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