Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık bir haftada 20 metreye yaklaşan çekilme, bölgede yaşayanları ve gezintiye gelenleri şaşırttı.

Ortaca ilçesinde, caretta carettaların üreme noktaları arasında yer alan İztuzu Plajı'nda da denizin çekildiği gözlemlendi.

Eşiyle plaja gelen İbrahim Özdemir, bölgede yaşadığını, suyun ilk kez bu kadar çekildiğini gördüğünü söyledi.

Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.