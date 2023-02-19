Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz için kar uyarısı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Batı Karadeniz'in yüksekleri için kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinin 800 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek.
Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Ilgaz Dağı Karadeniz Bölgesi Bartın Kastamonu Düzce
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