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Türkiye
AA 03.01.2024 02:26

Hatay'da balon balığı yiyen 7 kişi zehirlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da balon balığı yiyen 7 kişi zehirlendi

M.A. denizden tuttuğu balığı evine götürüp ailesiyle akşam yemeğinde yedi.

Zehirlenme belirtilerini fark eden M.A, eşi S.A, kızı D.G, damadı S.G, gelini Y.A. ile torunları G.G ve A.A'nın da rahatsızlandığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlendiği tespit edildi.

Buradaki ilk müdahalenin ardından zehirlenen 7 kişi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın oğlu Doğan A, gazetecilere "Babam bizimkileri yemeğe davet etmişti. Babam bugün şansına balon balığı yakalamış, balık da zehirli olduğu için fenalaştılar." dedi.

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Hatay Gıda Zehirlenmesi
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