Şarjda bırakılan telefon yangına neden oldu: 5 yaralı

Yangın, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186’ncı sokaktaki Çiğdem Apartmanı’nın 5’inci katındaki dairede çıktı.

İddiaya göre evde uyudukları sırada Anne Ruken K.’nın şarjda bıraktığı cep telefonu alev aldı. Çıkan yangında anne Ruken K. ile çocukları Umut, Buse, Onur ve Hasret K., dumandan etkilendi.

Alevleti fark ederek uyanan Ruken K., çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdekiler tahliye edilirken, yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anne Ruken K., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne, çocuklar da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.