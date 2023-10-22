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Türkiye
İHA 22.10.2023 19:12

Hatay'da balıklar karaya vurdu

Hatay’ın Akdeniz kıyılarında balıklar karaya vurdu. Karaya vuran balıklar, vatandaşlarda merak uyandırdı.

Hatay'da balıklar karaya vurdu
[Fotograf: İHA]

Hatay’ın İskenderun, Payas ve Erzin ilçelerinde son günlerde binlerce balık kıyıya vurdu. İskenderun ilçesinde karaya vuran balıklar, Nihal Atakaş Camii mevkiinde görüldü.

Erzin ilçesinde Burnaz sahilinde termik santral mevkiinde binlerce balık karaya vurdu. Karaya vuran balıklar sahili kaplarken, vatandaşlarda merak uyandırdı.

“Sahil boydan boya küçük balık doluydu”

Bölgede yaşayan Kadir Ayva, bu yıl ilk defa balık ölümü gördüğünü ifade ederek “Bu sene ilk defa balık ölümü görüyorum. Sabah kalkıp baktığımızda sahil boydan boya küçük balık doluydu” dedi.

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