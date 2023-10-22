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Türkiye
İHA 22.10.2023 17:51

Bursa'da park halindeki minibüs alev aldı

Bursa'da park halinde alev topuna dönen servis minibüsündeki yangın, otoparktaki diğer araca da sıçradı.

Bursa'da park halindeki minibüs alev aldı
[Fotograf: İHA]

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, servis şoförü iş dönüşü aracını evinin bulunduğu sokağa bıraktı.

Sabah saatlerinde dumanlar yükselen minibüs, kısa sürede alev topuna döndü. Patlamaların yaşandığı yangında alevler bitişikteki hafif ticari araca da sıçradı.

Durum üzerine mahalleli hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Alevlerin sardığı araçlar küle dönerken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

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