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Türkiye
AA 22.10.2023 18:58

Batman’da kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı

Batman’da otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı.

Batman’da kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Batman'da H.L. idaresindeki otomobil, Belde Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yeri önünde oturun 4 kişiye çarptı.

Çarpma sonucu Fetullah Taş, Nuri Aydınalp, Muhammed Yamaç ve Veysel Kansıran kaldırıma savurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde aracın iş yeri önündeki kişilere çarparak uzaklaştığı görülüyor.

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