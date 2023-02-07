Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor.

Hatay merkezde enkaz altında kalan 56 yaşındaki Fatma çalışkan 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Fatma teyze kendisini kurtaran Türk askerine ilk cümlesi “Hepinizi çok seviyorum” oldu.

Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Binanın enkazı altında kaldığı belirtilen Fatma Çalışkan ekiplerce sağlıklı olarak kurtarıldı.

Bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının ayaklarında ağrılar olduğu öğrenildi.