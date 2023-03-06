Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Arsuz'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 6, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Arsuz (Hatay)
Tarih:2023-03-06
Saat:14:02:58 TSİ
Enlem:36.351 N
Boylam:35.953 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/PVXbDHosBX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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