Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
M.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü M.Ş. ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, Sandıklı ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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