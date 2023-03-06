Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da dün yıkılan 6 katlı binanın enkaz kaldırma çalışması tamamlandı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da dün 6 katlı ve ağır hasarlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı. Ekipler 1 kişiyi enkazdan yaralı olarak kurtardı. Yıkılan 6 katlı binanın enkazı ise yaklaşık 20 saat sonra tamamlanarak kaldırıldı.
AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.
Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından sonlandırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Enkazın iş makineleriyle kaldırma işlemleri ise yıkımdan yaklaşık 20 saat sonra tamamlandı.
Bu arada binanın enkazında savcılık incelemeleri için numune bırakıldı.
Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, alanı bariyerlerle kapattı.
CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binanın dün yıkılması sonucu bölgeden geçen bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Son Haberler
- 13:43
- 13:41
- 13:35
- 13:33
- 13:22
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz