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Türkiye
İHA 19.06.2023 10:58

Hatay'da 4 metrelik kırılmanın yaşandığı yolda yenileme çalışmaları başladı

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde 4 metre kırılmaların olduğu Reyhanlı yolunda yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren formen Ali Ateş, "Burası Hatay’ın en ağır darbe alan yolu. Yolda çok büyük çöküntüler vardı. Yıkım aşaması bitti şimdi yapım aşamasına geçtik. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız" dedi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi.

Şehir genelinde olduğu gibi Merkez ilçe Antakya'da da depremin yaralarını sarmak için çalışmalar hızla devam ediyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Fay hattının geçtiği noktalardan olan Demirköprü mevkiinde Reyhanlı yolunda yer yer 4 metreyi bulan kırılmalar oluşmuştu.

Yolda karayolları koordinesinde yenileme çalışmaları başladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

“Burası Hatay'ın en ağır darbe alan yolu"

Yolda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren formen Ali Ateş şu ifadeleri kullandı:

“Burası depremde zarar gören Demirköprü mevkii. Bu köprü depremde ağır hasar gördü. Şuanda da köprünün yıkım aşamasına geçtik. Yıkım aşaması bittikten sonra da tekrardan yapım aşamasına geçtik. Burası Hatay’ın en ağır darbe alan yolu. Yolda çok büyük çöküntüler vardı. Ulaşım tek taraflı olarak sağlanıyor. O taraf biraz daha sağlamdı. Oradan verdik ulaşımı. Şuanda da Reyhanlı istikametinden gelirken de sol taşıma araçlar geçiyor ama sağ taşımaya yıkımı yaptık. Köprünün Reyhanlı tarafı yaklaşık 3-4 metre kadar aşağı inmişti. Baya bir hasar görmüş. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız.”

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Hatay'da 4 metrelik kırılmanın yaşandığı yolda yenileme çalışmaları başladı
Hatay'da 4 metrelik kırılmanın yaşandığı yolda yenileme çalışmaları başladı
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