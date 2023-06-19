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Türkiye
DHA 19.06.2023 10:41

Ankara'da terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı

Ankara'da TKP/Kıvılcım terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TKP/Kıvılcım terör örgütü içerisinde faaliyet gösterip, eleman temin etmek amaçlı legal alan faaliyetlerini sürdürerek, örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi takibe aldı.

Delil toplama çalışmalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken; 2 bin 900 euro, propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel yayın ele geçirildi.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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