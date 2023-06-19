Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 19.06.2023 10:24

Dubalarla yol kapatan hırsızlar 2 milyonluk ürün çaldı

Bağcılar'da tütün ürünleri satan iş yerinin deposuna gelen hırsızlar, yanlarında getirdikleri dubalarla yolu trafiğe kapatıp 10 dakika içinde 2 milyon lira değerinde ürün çaldı.

Dubalarla yol kapatan hırsızlar 2 milyonluk ürün çaldı
[Fotograf: DHA]

Tütün ürünleri satan iş yerine öğleden sonra 2 milyon lira değerinde ürün getirildi. Ürünler depoya yerleştirildi.

Salı gününü çarşambaya başlayan gece iş yerine gelen hırsızlar yanlarında getirdikleri dubalarla iş yerinin deposunun bulunduğu sokağa çıkan yolları kapattı.

Yolu 4 dubayla trafiğe kapatan hırsızlar, depo kapısının önce camını sonra da kilidini kırarak içeri girdi. Yaklaşık 10 dakika içinde 2 milyon değerindeki tütün ürünlerini araca yükleyen hırsızlar, dubaları da olay yerinde bırakarak kaçtı.

ETİKETLER
Hırsızlık İstanbul
Sıradaki Haber
Balıkesir'de sağanak: Rögarlar taştı, yollar göle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:37
Brent petrolün varil fiyatı 75,72 dolar
10:38
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
10:35
Avustralya'da "Mecliste Yerli Sesi" referandum teklifi Senatodan geçti
10:29
AK Parti MKYK toplantısı bugün yapılacak
10:29
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
10:18
Balıkesir'de sağanak: Rögarlar taştı, yollar göle döndü
Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü
Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü
FOTO FOKUS
Ankara-Bala yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Ankara-Bala yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ