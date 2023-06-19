Dubalarla yol kapatan hırsızlar 2 milyonluk ürün çaldı

Tütün ürünleri satan iş yerine öğleden sonra 2 milyon lira değerinde ürün getirildi. Ürünler depoya yerleştirildi.

Salı gününü çarşambaya başlayan gece iş yerine gelen hırsızlar yanlarında getirdikleri dubalarla iş yerinin deposunun bulunduğu sokağa çıkan yolları kapattı.

Yolu 4 dubayla trafiğe kapatan hırsızlar, depo kapısının önce camını sonra da kilidini kırarak içeri girdi. Yaklaşık 10 dakika içinde 2 milyon değerindeki tütün ürünlerini araca yükleyen hırsızlar, dubaları da olay yerinde bırakarak kaçtı.