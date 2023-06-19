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Türkiye
İHA 19.06.2023 10:18

Balıkesir'de sağanak: Rögarlar taştı, yollar göle döndü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Kentin bazı bölümlerinde de elektrik kesintileri yaşandı.

Balıkesir'de sağanak: Rögarlar taştı, yollar göle döndü

Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ara ara şiddetini giderek artıran sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sık sık çakan şimşekler ve gök gürültüsü sonrası kentin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Sular rögar kapaklarından taştı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Esnaf taşan suların iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.

Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Özellikle İnönü, Cumhuriyet ve NATO Caddelerinde trafik durma noktasına geldi.

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