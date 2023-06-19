Osmaniye Düziçi'ne 1300 konteyner kuruluyor

Düziçi Kurtuluş Mahallesi'nde zemin düzenlemesi, altyapı çalışmaları yapılan bölgede konteynerler getirilerek yerleştirilmeye başlandı.

Toplamda 1300 adet konteyner kurulacağı ve yeni oluşturulan konteyner kentin Kurban Bayramı'ndan önce teslim edileceği öğrenildi.

Düziçi konteyner kent sorumlusu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi şunları aktardı:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçemizde 320 adet çadır bulunan çadırkentte vatandaşlarımızı misafir ettik. Düziçi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan alanda çalışmalarımızı tamamladık, konteynerlerimiz gelmeye başladı. İçlerinde her türlü malzemeleri mevcut 21 metrekare 3x7 şeklinde içlerinde her türlü malzemeleri mevcut, bunlar devletimiz tarafından karşılanacak. Yaşam konteynerlerimizi yerleştirmeye başladık. Depremden etkilenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden başvurularını yapacak ve bizler burada vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız."