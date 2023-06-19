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Türkiye
DHA 19.06.2023 09:59

Balıkçının ağına 50 kiloluk fener balığı takıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçıların ağına, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı.

Balıkçının ağına 50 kiloluk fener balığı takıldı
[Fotograf: DHA]

Gökçeada’dan 11 metrelik, 'Kızılema' isimli teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir ve arkadaşları Zürafa Kayalıkları mevkisine ağları bıraktı.

Balıkçının ağına 50 kiloluk fener balığı takıldı

Bir süre sonra ağını toplamaya başlayan Özdemir ve arkadaşları bir süre sonra ağa yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığının takıldığını fark etti.

Dev balığı güçlükle tekneye çeken Özdemir ve arkadaşları o anları kamerayla kaydetti.

Balıkçının ağına 50 kiloluk fener balığı takıldı

Bu kadar büyük bir fener balığını ilk defa yakaladığını söyleyen Özdemir, "Muhteşem bir balık. Bu bölgede daha önce bu kadar büyüğüne hiç rastlamadım" dedi.

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Balıkçılık Çanakkale
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