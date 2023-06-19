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Türkiye
AA 19.06.2023 10:38

İstanbul merkezli kaçak sigara operasyonunda 16 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde, sigara ve tütün kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli kaçak sigara operasyonunda 16 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla imal ettikleri sigaraları piyasaya sürmeyi amaçlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, organize biçimde hareket eden şüphelilerin yük taşımacılığı yapan kamyon ve tır gibi araçlarla İstanbul'a makaron (filtreli sigara kağıdı) getirdiklerini belirleyen ekipler, daha sonra bu makaronların, atölyeye dönüştürülen farklı ikamet, iş yeri ve depolarda kaçak tütünle doldurulduğunu tespit etti.

İstanbul, Yalova, Van ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon

Ekipler, çalışmaların ardından İstanbul'un yanı sıra Yalova, Van ve Kocaeli'de 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 48 milyon 442 bin boş makaron, 10 milyon 92 bin 560 dolu makaron, 2 bin 634 kaçak sigara, 320 kilogram nargile tütünü, 37 bin 180 sökülmüş bandrol, 63 bin boş sigara paketi, 8 sigara dolum makinesi, 8 kompresör ile kaçak sigara imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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