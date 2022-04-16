Odunpazarı’na bağlı Sencer Sokak ile Köprübaşı Caddesi’nin kesiştiği noktaya araç park eden bir sürücü, sağlık personeline zor anlar yaşattı.

Elektronik dubalar ile kapatılan caddenin girişine paralel şekilde park edilen kamyonet, ambulansın geçişine engel oldu.

Kuyumcular Sokak’ta düşerek başını çarpan F.Y. isimli yaşlı kadına müdahale için bölgeye gelen ambulans, yaklaşık 10 dakika siren sesiyle birlikte duyarsız sürücünün aracını çekmesini bekledi.

[Fotoğraf: İHA]

Sağlık personeli 250 metreyi koşarak ilerledi

Geçen zamana rağmen sürücünün gelmemesiyle sağlık personelleri, sedye ve ilk yardım çantasıyla birlikte yaklaşık 250 metrelik yolu koşar adımlarla ilerlemek zorunda kaldı.

Kaldırımdaki su kanallarına takılarak dengesini kaybeden ve düşme sonucu başını yere çarparak yaralanan yaşlı kadın, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle kalabalığın arasından ambulansa kadar taşındı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralı kadının sağlık durumu iyi

Başını çarparak yaralanan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sağlık personellerine yaklaşık 30 dakika kaybettiren duyarsız sürücü büyük tepki topladı.

[Fotoğraf: İHA]

Sağlık personelinin şans eseri kanaması olan bir yaralıya veya durumu ağır bir hastaya gelmiş olmaması, daha kötü tabloların oluşmasının önüne geçti.

Yaşlı kadının ambulansa getirildiği sıralarda aracının yanına gelen duyarsız sürücü, çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen trafik polislerince duyarsız sürücü tarafından park edilen araca yasal işlem uygulandı.

[Fotoğraf: İHA]