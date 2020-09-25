Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hastanede patlayan oksijen tüpü bir sağlıkçıyı yaraladı
[Fotoğraf: DHA]
Ünye Devlet Hastanesi'nde oksijen tüpünün patlaması sonucu bir sağlık personeli yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ünye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde hasta nakli sırasında seyyar oksijen tüpü patladı. Patlama sonucu hasta taşıyan sağlık personeli yaralandı.
Kolunda ve yüzünde yanıklar oluşan sağlık personeli, aynı hastanede tedaviye alındı.
Sağlık çalışanının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ünye Devlet Hastanesi oksijen tüpü patladıSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 12:32
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