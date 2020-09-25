Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

"49 bin 500 lira ceza uygulandı"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir hafta içerisinde ilimizde yapılan denetimlerde 14 vatandaşımıza, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira para cezası, maske kuralına uymayan 6 vatandaşımıza yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 900'er lira idari para cezası kesilmiştir. Toplamda 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası uygulanmıştır."