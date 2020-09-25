Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliği'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındığını kaydetti.

"Temaslı taramasında 13 saate indik"

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu" dedi.

Bakan Koca, "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı" diye konuştu.

Samsun'da vaka sayısı 1 haftada 3’te 1 oranında düştü

Bakan Koca COVID-19 salgınıyla mücadelede Samsun'da gelinen noktayı değerlendirdi. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarının salgınla mücadeleye büyük katkı sağladığını vurgulayan Koca, şu açıklamaları yaptı:

"Samsun’daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son 1 haftada 1 ay öncesine göre 3’te 1 oranında vaka sayısında düşüş oldu. Bu düşüşle birlikte 1 hafta-10 gün içinde hasta sayılarının daha da düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısı ve hastane yükünü azaltmak. Samsun’da başarı oranımızı önemli oranda etkiyen filyasyon çalışmalırımızdır. Ekip sayısını 175'e çıkardık. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise temaslı takip süremiz 9 saate inmiş durumda."