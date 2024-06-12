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Türkiye
AA 12.06.2024 10:06

Hastane otoparkından yangın tüpü hırsızlığına 10 yıla kadar hapis istendi

Adana'da hastane otoparkından 11 yangın tüpünü çaldığı iddia edilen sanık hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Hastane otoparkından yangın tüpü hırsızlığına 10 yıla kadar hapis istendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait 11 yangın tüpünün 3 Ağustos 2023'te çalınmasıyla ilgili, olay günü yakalanıp hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan E.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın olay günü kendisine ait otomobille hastane otoparkına gittiği belirtildi.

Sanığın otomobilde yaklaşık 8 dakika bekledikten sonra acil servis asansörüne kısa süreliğine giriş çıkış yaptığı, bu sırada eşkalinin güvenlik kamerasına yansıdığı iddianamede kaydedildi.

Yaklaşık 44 bin lira zarara neden oldu

İddianamede, sanığın 11 yangın tüpünü otomobiline koyarak otoparktan ayrıldığı, hastanenin bu olaydan yaklaşık 44 bin lira zararının olduğu ifade edildi.

Sanığın teşhise elverişli fotoğraflarının İstanbul'daki Ulusal Kriminal Bürosunca yapılan incelenmesi sonucu oluşturulan raporda, "Yangın tüplerini alan kişi ile E.K'nın fotoğrafının büyük benzerlik gösterdiği" bilgisine yer verildiği iddianamede aktarıldı.

İddianamede, sanığa ait aracın çeşitli tarihlerde de hastane otoparkına giriş çıkış yaptığının tespit edildiği bilgisine yer verilerek, E.K'nın "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"Kamera görüntüsündeki kişi ben değilim"

Bir hastane yetkilisinin de kurum adına şikayetçi olduğu sanık ise iddianamedeki ifadesinde şunları kaydetti:

"Suçlamaları kabul etmiyorum. Oto yıkama işiyle uğraşmaktayım. Hastanedeki doktorlar otomobillerini yıkatmak istediğinde beni arıyorlar. Ben de otoparktan otomobili teslim alıp temizlik ve yıkama işlemini yaptıktan sonra tekrar aracı yerine bırakıyorum. Olay günü adıma kayıtlı otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkına gitmedim. Kamera görüntüsündeki kişi ben değilim. 3 yaşındaki çocuk bile olsa bu kişinin ben olmadığını anlar. Suçlamaları kabul etmediğim için oluşan zararı ödemeyi de kabul etmiyorum."

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