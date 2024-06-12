Az Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.06.2024 09:41

Şap hastalığında üçüncü doz aşıyla vaka sayısı geriledi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında şapa karşı her yıl rutin olarak uygulanan 2 doz aşının bu yılın başında 3 doza çıkarılmasıyla vaka sayısında yüzde 53 azalma oldu.

Şap hastalığında üçüncü doz aşıyla vaka sayısı geriledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan ve bulaşıcı olan şap hastalığının, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkilerken büyük ekonomik kayıplara da neden olduğunu ifade etti.

Şap hastalığına karşı yoğun mücadele yürüttüklerini vurgulayan Yumaklı, aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğinin altını çizdi.

Yumaklı, aşılama sayısını bu yılın başında 3'e çıkardıklarını hatırlatarak, ilkbahar ve sonbahar döneminde yapılan aşılara yılın başında bir dönem daha eklediklerini, ilk dozu baskın aşılama programları kapsamında 29 Ocak-31 Mart döneminde uyguladıklarını aktardı.

"Bayram öncesi hayvan sağlığı yönünden tedbirleri aldık"

Şap aşılamasında baskın dönem adı verilen süreçte büyükbaş hayvan varlığının yüzde 87'sine denk gelen 14 milyon 714 bin 274 büyükbaş hayvanın aşılandığı bilgisini veren İbrahim Yumaklı, "2023 yılı sonbaharı ile 2024 yılı ilkbahar dönemi arasında yapılan ve baskın dönem olarak adlandırılan üçüncü şap aşılaması sayesinde geçen yılın ilk 6 ayına oranla bu yıl mihrak sayısında yüzde 53 oranında azalma görüldü." ifadesini kullandı.

Bakan İbrahim Yumaklı, şunları kaydetti:

"Baskın dönemin bitimini müteakip 1 Mayıs'ta ilkbahar dönemi kampanyasına başlanmış ve 6 milyon büyükbaş ve 1,2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır. Bu yılın sonuna kadar ilkbahar dönemi için 9 milyon, sonbahar dönemi için de 15 milyon büyükbaş hayvanın daha aşılanmasını planlıyoruz. Bakanlığımız bünyesinde Şap Enstitümüzde 25-30 milyon doz şap aşısı üretimi yapmayı öngörüyoruz. Kurban Bayramı öncesinde hayvan sağlığı yönünden tedbirleri aldık."

ETİKETLER
Hayvancılık İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da termal otelde yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Kocaeli'de üç boğa toplam 680 bin liraya satıldı
10:17
8 ilde "dedektiflik" operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
10:06
İsrail uluslararası yargı önünde hesap veriyor
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
10:21
İsrail 250 gündür Gazze'de katliam yapıyor
09:50
Şanlıurfa'da 10 ton tavuk ele geçirildi
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
FOTO FOKUS
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ