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Türkiye
AA 12.06.2024 09:45

Şanlıurfa'da 10 ton tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 10 ton tavuk ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesinde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da 10 ton tavuk ele geçirildi

Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

Şanlıurfa'da 10 ton tavuk ele geçirildi

Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.

İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Alo 174 Gıda Hattı Tavuk Denetim Şanlıurfa
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