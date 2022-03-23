Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hastane asansöründe mahsur kalanlar duvarı delip çıktı
İstanbul Sultangazi'de bir hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla, asansörün üstündeki duvarı delerek kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe 10 kişi mahsur kaldı.
Asansörün içinde yaklaşık 45 dakika yardım bekleyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı. Mahsur kalanlar asansör kapısının üzerindeki duvarı delerken hastanedeki görevliler merdiven getirip aşağı inmelerini sağladı.
Yaşanan o anlar, hasta yakınlarının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için '"kullanılabilir" onayı verdikleri öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 14:08
- 14:06
- 14:06
- 13:59
- 13:57
Sıradaki Haber
4 Eylül Barajı'nın su seviyesi yükseliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz