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Türkiye
AA 29.09.2024 12:45

Harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne para cezası

İstanbul Pendik'te harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne bin 440 lira para cezası uygulandı.

Harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir beton mikserinin cadde üzerinde seyir halindeyken yola harç dökerek ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Olayın 28 Eylül'de Pendik'te meydana geldiğini belirleyen ekipler, beton mikserinin sürücünün S.Ç. olduğunu tespit etti.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayoluna düşecek şekilde yükleme yapmak" maddesinden 1440 lira para cezası kesildi.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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