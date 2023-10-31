Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 31.10.2023 11:33

Hamile eşini birlikte televizyon izlemediği için öldürmüş

Adana'da, 4 aylık hamile eşi Hatice Demir'i boğarak öldüren Emrah Demir, tutuklandı. Demir'in, ifadesinde, "Yatmak istediğini söyledi, gitti. Bir süre sonra yanıma geldi, uyumayacağını söyledi. 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Karşı çıktı ve tartışma başlattı" dediği ortaya çıktı.

Hamile eşini birlikte televizyon izlemediği için öldürmüş

 

Olay, 29 Ekim'de saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir, 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartıştı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü.

Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hatice Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

"Ne olduğunu hatırlamıyorum"

Gözaltına alınan Emrah Demir, cinayet büro amirliğine götürüldü. Emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlatan Demir, İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
12:00
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu iddia edildi
11:53
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
11:52
KDK'ya en çok kamu personel rejimi hakkında şikayet yapıldı
11:51
Filipinler'deki yerel seçimlerde çıkan şiddet olaylarında 19 kişi öldü
11:47
Yeni Zelandalı tur şirketleri, yanardağ patlamasındaki ölümlerden suçlu bulundu
Gazze'deki akaryakıt krizi
Gazze'deki akaryakıt krizi
FOTO FOKUS
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ