Halk otobüsündeki kavga kamerada

Antalya Muratpaşa Şirinyalı Mahallesi-Lara güzergahında sefer yapan özel halk otobüsüne İsmet Gökşen Caddesi'ndeki bir duraktan binen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın, kendisi için ücret öderken, yanındaki kızı için ücret ödemedi. Otobüs şoförü Erkan Güner'in kızı için de ücret istemesi üzerine tartışma çıktı.

Güner'in 7 yaşını dolduran çocuklardan da ücret alındığını söylemesi üzerine, kadın çocuğunun ücretini ödemek için otobüs kartını okuttu ancak cihaz "bakiye yetersiz" ikazı verdi.

Güner, diğer yolculardan kart alıp okutmasını isteyince kadın yolcu, kendisi için ödediği ücreti isteyip, otobüsten inmek istedi. Güner'in ücreti ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine kadın otobüsten inip, otobüsün de fotoğraflarını çekti.

Bir süre sonra kadın yolcu, eşi S.C. ile başka bir durakta otobüsü bekledi. S.C, yolcu almak için duran otobüse binerek şoföre saldırdı.

Yolcuların araya girdiği kavgada Güner'in burnu kırıldı. Hastaneye giden Güner darp raporu alarak S.C'den şikayetçi oldu.

Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA