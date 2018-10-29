  • 29 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.566
    EURO 6.345
  • BIST 90541.53
    ALTIN 219.948
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'spor salonu' talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'spor salonu' talimatı

Diyarbakır'dan 40 öğrenciyi kabulünde, Bismil Fen Lisesi'nde spor salonu olmadığını öğrenen İçişleri Bakanı Soylu, okula spor salonu yapılması talimatını verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan spor salonu talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan gelen bir grup lise öğrencisini makamında kabul etti.

Soylu, Diyarbakır Bismil Bismil Fen Lisesi'nden 40 öğrenciyi makamında ağırladı.

Öğrencilerle tek tek tokalaşan Soylu, bir süre sohbet etti. Onlara ihtiyaçları olup olmadığını soran Süleyman Soylu, okulda spor salonu bulunmadığını öğrendi.

Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayarak, okula spor salonu yapılması talimatını verdi.

Vali Güzeloğlu da Soylu'ya konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnşallah güzel bir spor salomuz olur. Öğretmen meselesiyle ilgili de Milli Eğitim Bakanımız ile görüşeceğim." dedi.

Kabulün ardından Soylu, öğrencilerle Bakanlığın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER