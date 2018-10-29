Sanatçılar, sporcular ve iş insanları İstanbul Havalimanı'nın açılışına katıldı

İstanbul Havalimanı'nın açılış törenine katılan sanat, siyaset ve iş dünyasından davetliler, duydukları heyecanı dile getirdi.

Törene katılan sanatçı Hülya Koçyiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını kutlayarak, "Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Cumhuriyetin 95. yılında bu eser muhteşem bir armağan, gurur verici. Gerçekten ihtişamından gözlerim kamaştı. Allah hayırlı ve bereketli yolculuklar nasip eylesin." dedi.

Sanatçı Muazzez Ersoy da İstanbul Havalimanı'nı muhteşem bulduğunu anlatarak, "Bu güzel, insanı büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim. Dev bir atmosfer. Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise havalimanı projesini daha önce Bakanlar Kurulu'nda tartıştıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sadece bunun alanını belirlemek, hafriyatının bile Türkiye'ye nelere mal olacağını düşünmek gözümüzü korkutan bir projeydi ama hamdolsun Türkiye bunu da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyanın en büyük havaalanını, Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyetimizin 95. yaş gününde açmak gerçekten büyük bir mutluluk. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ve İstanbul'a çok yakıştığını dile getirerek, "Umarım en kısa sürede kazasız, belasız ve tam kapasiteli olarak hizmete geçer. Türkiye'ye, bu coğrafyaya ve yeni hedeflere çok yakışan bir yer olmuş." dedi.

Güllüoğlu, "Türkiye bu dönemde iddialı bir plan yaptı. Burası sadece bir bina değil, esasında dünyadaki en büyük uçuş ağının noktası olmaya aday oldu. Bu tabii heyecan verici bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ise "Dünyanın en büyük havalimanının açılması, tabii ki Türk milleti olarak, Türk vatandaşı olarak gurur verici bir olay. Memleketimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan 20-25 sene önce yurt dışına gittiğimizde acaba 'bizde olacak mı?' diyordum. Allah bu günü gösterdi. Gerçekten bu gurur verici bir olay. Dünya kamuoyu görsün." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Serdar Gökhan da dünyanın en gözde mekanında cumhuriyetin 95. yılını kutlamaktan şeref duyduğunu belirterek, bu eserlerin devamını Allah'tan dilediğini söyledi.

Demet Şener ise cumhuriyeti kutladıkları bir günde bu açılışın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, bu durumdan çok etkilendiğini aktardı.

Kaynak: AA