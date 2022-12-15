Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 07:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A, Bekçiler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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