Hakkari'deki kayak merkezi Avrupa'dan grupları ağırlıyor

Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan, şehir merkezi ve beyaza bürünen yaylaların aynı anda görülebildiği 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, ev sahipliği yaptığı binlerce yerli ve yabancı turistle bölgenin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Doğal parkurları, 10 kilometreyi bulan 5 ayrı pisti ve kristal kar yapısıyla kayak tutkunlarının ilgisini çeken merkezde kar kalınlığı, son günlerde etkili olan yağışlarla 174 santimetre ölçüldü.

İlkbaharda da ziyaretçilerine kayak imkanı sağlayan merkeze gelen kayakseverler, snowboard yapıp kayak takımları ve kızakla kayarak keyifli anlar yaşıyor.

Kayak sezonunun nisanın ortasına kadar sürmesi beklenen merkeze, bugünlerde farklı ülkelerden gelen dağ kayağı tutkunları da ilgi gösteriyor. Tur şirketleri aracılığıyla kente gelen yabancı kayakseverler, kayak merkezinde ve karla kaplı dağlarda kayak yaparak keyifli zaman geçiriyor.

"Avrupa'nın farklı ülkelerinden üçüncü grubu ağırlıyoruz"

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, AA muhabirine, kentin kış turizmindeki potansiyelini tanıtmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Son bir ay içinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden üçüncü grubu ağırladıklarını belirten Tansu, şunları kaydetti:

"Bugün gelen grupta Almanya ve İtalya'dan kayakseverler yer alıyor. Sabah dağ kayağı yaptık. Şimdi de kayak merkezindeyiz. Hakkari'nin dağ kayağı sezonu oldukça uzun. Avrupalılar da burayı yeni yeni keşfediyor. Nisanın başına kadar Avrupa'dan grupları burada ağırlayacağız. Biz de bu işin öncülüğünü yapıyoruz. Türkiye'de bu kadar karın olduğu, rahat kayak yapılabildiği başka bir kayak merkezi yok. Buradaki otel, kayak evi, telesiyej, teleski açık. Pistlerimiz gayet güzel. Nisan ayına kadar rahatlıkla burada kayak yapılabiliyor. Herkesi buraya bekliyoruz."

Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Halil Kurşun ise kentin coğrafi yapısı ve kar kalitesiyle öne çıktığını söyledi.

Birçok ülkeden kayakseverin kayak merkezine ilgi gösterdiğini dile getiren Kurşun, "El değmemiş bir doğamız var. Tesislerimiz de her yıl daha iyiye gidiyor. Buradaki kar kalitesi Türkiye'deki birçok ilde bulunmuyor. Akşamları sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Pistlerimiz kaliteli karla kaplı. Şartlar neye el verir bilemeyiz ama nisan ayında da sezonun süreceğini ön görüyoruz. Bu hafta yine yağış görünüyor. Bu da ayrıca bir avantaj sağlayacak" dedi.

Ordulu Resul Aktaş da Van'da öğretmenlik yaptığını, arkadaşlarıyla kayak yapmak için merkeze geldiklerini anlatarak, "Ramazanda da kayak yapmaya devam ediyoruz. Tesis çok güzel. Çok hoşuma gitti. Gelirken açıkçası bu kadar kar beklemiyordum. Geldiğimizde güneş vardı, şu an kar yağıyor. Ortam güzel. Biz de güzel zaman geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Van'dan gelen Yasir Çiftçi ise ilkbahar olmasına rağmen merkezde çok fazla karın bulunduğunu ifade ederek, tesisin bölge için iyi bir şans olduğunu söyledi.