Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyenler için tur hizmeti sunan sıcak hava balonları sabah erken vakitte uçuş için hazırlandı.

Turistlerin bindiği sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine firma görevlilerince Türk bayrağı asıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları peribacaları üzerinden al bayrakla süzüldü.

Türk bayrağı taşıyan balonlar Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.