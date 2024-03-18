Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.03.2024 10:45

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile uçtu.

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyenler için tur hizmeti sunan sıcak hava balonları sabah erken vakitte uçuş için hazırlandı.

Turistlerin bindiği sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine firma görevlilerince Türk bayrağı asıldı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları peribacaları üzerinden al bayrakla süzüldü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Türk bayrağı taşıyan balonlar Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

ETİKETLER
Nevşehir Çanakkale Zaferi
Sıradaki Haber
Hatay'da depremin yok ettiği mahallede hüzünlü iftar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'i kutladı
12:26
Afrin'in terörden temizlenmesinin üzerinden 6 yıl geçti
12:14
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
12:12
Türk somonu ve çayına tanıtım desteği
12:00
Uber, Avustralya'da taksi şoförlerinin "maddi kayıpları" için yaklaşık 178 milyon dolar ödeyecek
11:51
Putin yeniden devlet başkanı oldu
UNIROBOTICS'in deniz tipi kuleleri TRAKON LITE ile donatılan SALVO testleri geçti
UNIROBOTICS'in deniz tipi kuleleri TRAKON LITE ile donatılan SALVO testleri geçti
FOTO FOKUS
MSB'den "Çanakkale Zaferi"ne özel video
MSB'den "Çanakkale Zaferi"ne özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ