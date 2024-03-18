Hatay'da depremin yok ettiği mahallede hüzünlü iftar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yaklaşık 25 bin insan vefat etti.

Antakya ilçesi Emek Mahallesi’nde 2 bine yakın insan vefat etti. Asrın felaketinden önce yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı mahallede, geriye yaklaşık 20 aile kaldı.

Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, mahallede depremden geriye kalan aileleri Ramazan sofrasında bir araya getirdi. Depremde yok olmuş mahallenin muhtarı Sarı, enkazın ortasında yaptığı iftarın kendilerini hüzünlendirdiğini söyledi.

“Geriye kalan bir avuç insanla birlikte iftar yemeğimizi yaptık”

Mahallesinin yerle bir olduğunu ve tanınmayacak hale geldiğini ifade eden muhtar Sarı, Ramazan aylarında bu tarz organizasyonlar düzenlediklerini belirterek şunları aktardı:

“Depremden sonra böyle bir şey yapmaya kısmet olmadı. Depremden sonra mahallede geriye kalan bir avuç insanlarız. Depremden sonra yaklaşık 15 - 20 aile kaldı. Böyle bir organizasyon yaptık. Beraberliğimizi ve birliğimizi daim etmek için yaptık. Mahallemizde yaşamaya devam edeceğimizi düşünerek ve o mutlu eski günleri yad ederek bu organizasyonu yaptık. Depremde vefat eden insanların ve ölmüşlerimizin ruhuna teslim etmek için bu organizasyonu yaptık. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Geriye kalan bir avuç insanla birlikte burada akşam iftar yemeğimizi yaptık.”

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

“Yok olmuş bir mahallede yaşayan 30 kişi var”

Depremlerde en çok yıkıma uğrayan mahallede yaşayan Mustafa Alkan da “Yok olmuş bir mahalle, mahallemizde yaşayan 30 kişi var. Bütün olanlara rağmen mahallemize sahip çıkan muhtarımızı tebrik ederim. İftar yemeği için teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonları diğer muhtarlardan bekliyoruz” dedi.