Dedektör köpeklerin sağlığı onlara emanet

Sancak beldesi yolunda, 2021 yılında 5 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesinde, acil servis hizmetinin yanı sıra inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanları ile kedi, köpek ve kafes hayvanlarının bakım ve tedavileri yapılıyor.

Uyuşturucundan terörle mücadeleye kadar birçok alanda jandarmanın yardımcısı olan dedektör köpeklerin de sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için Bingöl Üniversitesi ile İl Jandarma Komutanlığı arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 48 dedektör köpeğin tetkik ve tedavileri Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesinde yapılıyor.

Uzman ekiplerce kontrol edilerek aşıları, bakımları veya tedavileri yapılan dedektör köpekler, görevlerine sağlıklı şekilde devam ediyor.

"Bu hastane cana hizmet ediyor"

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, talep ve ilginin Hayvan Hastanesinin yapılmasının ne kadar gerekli ve önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Böyle bir yatırımla millete, kurumlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çapak, hastanenin bölgede bu anlamdaki ihtiyacı ciddi anlamda giderdiğini belirtti.

Bu kapsamda jandarmanın köpeklerine hizmet vermelerinin çok önemli olduğunu belirten Çapak, şöyle konuştu:

"Can kıymetlidir. Yani sadece insan canı değil. Bütün canlar kıymetlidir. Bu anlamda da bu hastane cana hizmet ediyor. Gelen köpekler uzmanlık alanları olan köpekler. Uyuşturucu ve diğer alanlar dahil olmak üzere her alanın farklı uzman köpekleri var. Uzman arkadaşlarımız veteriner muayene, tedavi, analiz, tahlil süreçlerini devam ettiriyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Böyle bir yatırımın, Bingöl Üniversitesinde yapılmasının gerekliliğinin ortaya koyuyor. İsabetli bir adım atılmasının göstergesi. Onların canlarının, sağlıklarının korunması açısından çok kıymetli. Bir insanı nasıl koruyorsak, sağlıklarına dikkat etmeye çalışıyorsak onları da bu şekilde koruyor ve sağlıklarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Uzman arkadaşlarımız da bu konuda çok hassaslar."

Bir köpeğin emekli olmasının önüne geçildi

Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Kılınç da hastaneye getirilen dedektör köpeklerden ilk önce kan aldıklarını ve hastalıklarını belirlediklerini söyledi.

Kan numunesi sonucuna bakarak tedavi sürecine başladıkların anlatan Kılınç, hayvanların iç dış parazit kontrollerinin de yapıldığını ifade etti.

Kılınç, şunları kaydetti:

"Daha önce gelen hayvanlarımızın birinde problem vardı, bu problem uzun süre çözülememişti. Bu problem sonucunda köpeğin emekliliğe ayrılması gerektiği söylenmişti ancak burada yapılan teşhis ve tedavi sonucunda hayvanımız tekrar göreve kazandırıldı. Emekliliğinin önüne geçildi. Ülkemizin emniyet ve asayişini sağlayan jandarma görev köpeklerinin genel sağlık muayene hizmetleri hastanemizce yapılıyor. Onların daha sağlıklı bir şekilde görevlerini ifa etmelerini, halkımızın huzur ve güvenliğine katkı sunmayı hedefliyoruz."