Ters Lale ve Uçkun Festivali kapsamında Hakkari Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, kortej oluşturarak davul zurna eşliğinde Valilik önüne kadar yürüdü.

Vali İdris Akbıyık, burada gerçekleştirilen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Ters lalenin anavatanının Hakkari olduğunu belirten Akbıyık, "Ters lale hüznün, sevginin, aşkın, mütevaziliğin simgesidir. Bu ender çiçeği, endemik türü yaşatmak, geliştirmek, teşvik etmek amacıyla ters lale festivalini düzenliyoruz. Uçkun da Türkiye'nin bazı bölgelerinde olmasına rağmen en çok Hakkari'de yetişiyor. Bu akşam bol bol uçkun yiyeceğiz. Hüznü, aşkı, eğlenceyi hep beraber doya doya yaşayacağız." dedi.

Kentte güzel gelişmelerin olduğunu aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'nin ramazan geceleri İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi Taksim'i gibi, Ankara'nın Kızılay Meydanı gibi şen, insanlar mutlu, huzur ve güven ortamı var. İnşallah bu huzur ve güven halkımızın desteğiyle devam edecek. Kentte her alanda etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bunlar kentimiz için oldukça önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu da bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Müzik dinletisi, erbane ve Rengi Hakkari Sanat Topluluğunca halk oyunları gösterisinin sunulduğu festivalde, yöresel kıyafet defilesi, en güzel uçkun ve en çok uçkun yeme yarışmaları düzenlendi.

Uçkun ve yapraklarını üzerine yerleştiren türkücü Aydın Aydın'ın da sahne aldığı ve renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, Vali Akbıyık, diğer protokol üyeleri ve polisler vatandaşlarla Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA