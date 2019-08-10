Türkiye
Hakkari'de teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcı imha edildi
09 Ağustos 2019 Cuma 22:42 - Son Güncelleme 10 Ağustos 2019 Cumartesi 04:53
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, teröristlerin araziye yerleştirdiği 2 patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Derecik ilçesi Kırca mezrası Süngü Tepe mevkisinde gerçekleştirilen arazi arama taramasında, birbiriyle bağlantılı iki el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcılar, güvenlik güçlerince olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
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