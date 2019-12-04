Hakkari'de öğrencileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 10 yaralı04 Aralık 2019 Çarşamba 12:05 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 12:08
Hakkari'de içinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsü, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 10 öğrenci de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Hakkari kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Oğul köyünde meydana geldi.
Köy sakinleri ile öğrencileri kent merkezine taşıyan minibüs, köyün çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı. Kazada, araçtan fırlayıp elektrik direğine çarpan Rahime Turan öldü, Cemil Turan ile 10 öğrenci ise yaralandı.
Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Cemil Turan da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kaynak: TRT Haber