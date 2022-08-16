Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, COVID-19 salgınının yayılmasının, olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 17 Ağustos saat 00.01'den 31 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."