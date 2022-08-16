İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosundan yapılan açıklamada, ilçede elektrikli skuter kullananlara yönelik uygulama yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 41 kullanıcıya iki kişi elektrikli skutera binmek, yaya yollarında gitmek, ters yönden gelmek gibi ihlallerden 17 bin 508 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.