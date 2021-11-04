Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de bir araçta 13,3 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta 13,3 kilogram eroin ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçede dün durdurulan bir araçta yapılan aramada 13,3 kilogram eroin bulundu.
Olayla ilgili Şanlıurfa'da uzman çavuş olarak görev yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 20:54
- 21:12
- 20:43
- 20:37
- 21:30
Sıradaki Haber
Vefalı köpek ölen sahibinin mezarı başından ayrılmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz