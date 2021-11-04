Ömer Güven, eşini kaybetmesinin ardından Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'ndeki evine yerleşti.

11 yıl önce de Alman Kurdu cinsi köpeği sahiplenerek adını "Fero" koydu. Yıllar içerisinde "Fero" ile arasındaki sevgi giderek güçlense de, 92 yaşındaki Ömer Güven'in ölümü onları ayırdı.

Mezarın başından ayrılmıyor

Ancak Güven'in sadık dostu "Fero", ölen sahibinin mezarının başından bir an olsun ayrılmıyor.

Ömer Güven'in gelini Fatma Güven, "Kayınpederim defnedilirken 'Fero' yine buralardaydı, hep oradan izledi. Daha sonra yine oraya geldi. Gömüldükten sonra biz burada otururken çok üzgündü ve o gece cenazenin başında sabaha kadar bekledi. O bazen bizsiz de geliyor buraya. Komşular söylüyor geldiğini ama bizimle mutlaka geliyor. Gördüğünüz gibi zaten hep burada" dedi.