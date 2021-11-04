Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu'nun Amasra’da yaşayan annesi Hatice Akarsu'ya 3 ay önce Pankreas kanseri teşhisi konuldu.

Yaklaşık 2,5 aydır Ankara’da bir hastanede tedavi gören Hatice Akarsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, rahmetli Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu’nun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Hatice Akarsu bizim ‘Hatice annemizdi’ onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı. Her ölüm yıldönümünde Barış Akarsu’nun sevenleriyle bir araya gelerek, Barış severlerin biricik annesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hatice annemizin cenazesi ailesiyle görüşüldükten sonra yarın Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek" dedi.