Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü halde silah ve mühimmat bulundu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Merkeze bağlı Eski Doğanlı köyü kırsalında yapılan arama taramada, araziye gizlenmiş kanas marka keskin nişancı tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör ve 189 mermi, roket sevk fişeği, 19 biksi makineli tüfek mühimmatı ile 3 kutu av tüfeği saçması ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:18
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