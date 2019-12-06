Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 5 Aralık'ta Yüksekova ilçesi Celal Tepe mevkiinde uzaktan kumandalı 2 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcılar, usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA