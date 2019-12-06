Türkiye
Hakkari'de 2 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi06 Aralık 2019 Cuma 17:15 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 17:43
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 5 Aralık'ta Yüksekova ilçesi Celal Tepe mevkiinde uzaktan kumandalı 2 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcılar, usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: PKK Hakkari el yapımı patlayıcı